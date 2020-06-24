Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак против Рязанцева. Битва за лучший гол наших в еврокубках

Семак против Рязанцева. Битва за лучший гол наших в еврокубках
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.

В третью пару 1/8 финала вошли голы Сергея Семака («Зенит») — в ворота «Бенфики» в матче Лиги чемпионов сезона-2011/2012 (15 февраля 2012 года) — и Александра Рязанцева («Рубин») в ворота «Барселоны» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (20 октября 2009 года). Дуэль уже началась.

Ранее в 1/4 финала баттла вышли голы Олега Блохина и Алана Дзагоева. Напомним, участниками 1/8 финала также стали голы Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Андрея Тихонова, Ильи Цымбараля, Марка Гонсалеса, Фёдора Черенкова и Юрия Никифорова.

Посмотреть видео голов можно в телеграм-канале «Голы». Проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020