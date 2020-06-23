Генеральный директор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
«Это экспресс-тест. Завтра должны быть результаты более серьёзного анализа. Соблюдал медрегламент, на матче был в маске, в перчатках. Но тем не менее где-то поймал. Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста. Команда сдаёт анализы завтра», — приводит слова Балашова «Рейтинг букмекеров».
Напомним, что ранее стало известно о заражениях коронавирусом в «Ростове», «Динамо» и «Уфе».
«Арсенал», набрав в 23 турах 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч клуб проведёт 27 июня на выезде с «Ростовом».
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