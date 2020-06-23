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Виллиан согласился остаться в «Челси» до конца сезона

Виллиан согласился остаться в «Челси» до конца сезона
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан согласился остаться в клубе до конца сезона-2019/2020, сообщает Goal.com.

По информации источника, по окончании сезона 31-летний бразильский форвард станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что Виллиан может продолжить карьеру в мадридском «Реале», «Пари Сен-Жермен», «Арсенале», «Тоттенхэм Хотспур» или «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Виллиан принял участие в 29 матчах чемпионата Англии, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. «Челси» набрал 51 очко в 30 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, ранее сезон в чемпионате Англии был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции и возобновлён в июне.

Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
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