Виллиан согласился остаться в «Челси» до конца сезона
Нападающий лондонского «Челси» Виллиан согласился остаться в клубе до конца сезона-2019/2020, сообщает Goal.com.
По информации источника, по окончании сезона 31-летний бразильский форвард станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что Виллиан может продолжить карьеру в мадридском «Реале», «Пари Сен-Жермен», «Арсенале», «Тоттенхэм Хотспур» или «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Виллиан принял участие в 29 матчах чемпионата Англии, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. «Челси» набрал 51 очко в 30 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, ранее сезон в чемпионате Англии был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции и возобновлён в июне.
Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
- 23 июня 2020
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