Экс-игрок «ПСЖ» и «Лиона» Матьё Бодмер объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» и «Лиона» Матьё Бодмер объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

«Некоторые люди думают, что в 37 лет легче остановиться, потому что подошёл к концу путь, а карьера была достаточно долгой. Это неправильно. Для меня завершение карьеры — это маленькая смерть. Момент, когда всё возвращается назад после 20 лет эмоций, каждая из которых сильнее, чем предыдущая. ⁣

Ничто не может сравниться с гордостью за то, что я играл за клуб моего сердца – «Пари Сен-Жермен». В 2010 году звёзды наконец-то сошлись, чтобы завершить мой переход в «ПСЖ». В то время я мог отклонить все предложения независимо от того, пришли ли они из лучших клубов Европы. Я хотел играть за Париж, это была моя детская мечта.

После более 600 профессиональных матчей отсутствие прощания на поле оставляет горький привкус. 20 лет путешествий, необычных встреч. Через три месяца после вынужденного окончания сезона я уже чувствую ностальгию. Но я смогу проводить больше времени с моей женой и дочерьми, а также поддерживать своих сыновей — юных футболистов. Я ещё далёк от ухода из футбола. Есть много профессиональных проектов, связанных с этой игрой, стремление к их осуществлению огромно», — сообщил Бодмер в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Бодмера.

Бодмер начал выступление на профессиональном уровне в июле 2000 года, дебютировав во взрослом футболе за «Кан». После чего он выступал за такие клубы, как «Лилль», «Лион», «ПСЖ», «Сент-Этьен», «Ницца», «Генгам» и «Амьен», ставший для него последним клубом. Всего за карьеру он принял участие в 617 встречах, в которых забил 57 голов и отдал 43 результативные передачи.