22-летний экс-игрок «Ювентуса» Мандрагора мог получить разрыв крестообразных связок

Полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора мог получить разрыв крестообразной связки колена в матче 27-тура чемпионата Италии с «Торино» (0:1), сообщает Football Italia.
22-летний игрок был заменён из-за травмы на 54-й минуте встречи. Уже на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Удинезе» рассказал, что полузащитник может выбыть на длительный срок.
«Мы потрясены, потому что это выглядит довольно серьёзно. Я надеюсь, что это была не крестообразная связка, но, кажется, что так оно и было», — заявил Лука Готти.
В 2018 году Мандрагора стал игроком «Удинезе», перейдя из туринского «Ювентуса» за € 20 млн. В текущем сезоне он принял участие в 28 встречах за «Удинезе» во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
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