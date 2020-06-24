Манджукич может вернуться в Серию А
Экс-нападающий «Баварии», «Атлетико» и «Ювентуса» Марио Манджукич может вновь оказаться в чемпионате Италии, сообщает Саlciomercato.
По информации источника, в услугах Манджукича заинтересованы несколько клубов Серии А, а также турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай». Сам игрок намерен вернуться в Италию, где он защищал цвета «Ювентуса» на протяжении четырёх сезонов.
На данный момент хорватский форвард выступает за катарский «Аль-Духайль». Зимой Манджукич присоединился к клубу на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года.
Сообщается, что возможным препятствием возвращению игрока в Серию А может стать его высокая зарплата.
В пяти матчах за «Аль-Духайль» Марио не отличился результативными действиями.
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