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Манджукич может вернуться в Серию А

Манджукич может вернуться в Серию А
Футбол / Италия 0

Экс-нападающий «Баварии», «Атлетико» и «Ювентуса» Марио Манджукич может вновь оказаться в чемпионате Италии, сообщает Саlciomercato.

По информации источника, в услугах Манджукича заинтересованы несколько клубов Серии А, а также турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай». Сам игрок намерен вернуться в Италию, где он защищал цвета «Ювентуса» на протяжении четырёх сезонов.

На данный момент хорватский форвард выступает за катарский «Аль-Духайль». Зимой Манджукич присоединился к клубу на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года.

Сообщается, что возможным препятствием возвращению игрока в Серию А может стать его высокая зарплата.

В пяти матчах за «Аль-Духайль» Марио не отличился результативными действиями.

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