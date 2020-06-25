Игнашевич против Халка. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В четвёртую пару 1/8 финала вошли голы Сергея Игнашевича («Локомотив») — в ворота «Тироля» в матче Лиги чемпионов сезона-2001/2002 (7 августа 2001 года) — и Халка («Зенит») в ворота «Севильи» в матче Лиги Европы сезона-2014/2015 (23 апреля 2015 года). Дуэль уже началась.
Ранее в 1/4 финала баттла вышли голы Олега Блохина, Алана Дзагоева и Александра Рязанцева. Напомним, участниками 1/8 финала также стали голы Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Андрея Тихонова, Ильи Цымбараля, Марка Гонсалеса, Фёдора Черенкова и Юрия Никифорова.
Посмотреть видео голов можно в телеграм-канале «Голы». Проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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