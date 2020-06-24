«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд» в матче АПЛ. Марсьяль сделал хет-трик

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0 разгромил «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор. Ему ассистировали судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн.
Счёт был открыт в начале встречи. На 7-й минуте автором забитого мяча стал Антони Марсьяль, ему ассистировал Маркус Рашфорд. В концовке первого тайма манкунианцы увеличили разрыв в счёте, мяч забил Марсьяль с передачи Аарона Ван-Биссаки. На 74-й минуте Марсьяль оформил хет-трик с паса Рашфорда.
«Манчестер Юнайтед», набрав 49 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» (44) — на 8-м месте.
Завершились ещё три матча 31-го тура.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 1:1
«Норвич» — «Эвертон» — 0:1
«Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 1:0
- 24 июня 2020
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