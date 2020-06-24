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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд» в матче АПЛ. Марсьяль сделал хет-трик

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд» в матче АПЛ. Марсьяль сделал хет-трик
Футбол / Англия 0

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0 разгромил «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор. Ему ассистировали судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн.

Счёт был открыт в начале встречи. На 7-й минуте автором забитого мяча стал Антони Марсьяль, ему ассистировал Маркус Рашфорд. В концовке первого тайма манкунианцы увеличили разрыв в счёте, мяч забил Марсьяль с передачи Аарона Ван-Биссаки. На 74-й минуте Марсьяль оформил хет-трик с паса Рашфорда.

«Манчестер Юнайтед», набрав 49 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» (44) — на 8-м месте.

Завершились ещё три матча 31-го тура.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 1:1

«Норвич» — «Эвертон» — 0:1

«Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 1:0

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
24 июня 2020, среда. 20:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Кин – 55'
Англия - Премьер-лига. 31-й тур
24 июня 2020, среда. 20:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Гейл – 68'   1:1 Эль-Мухамади – 83'
Англия - Премьер-лига. 31-й тур
24 июня 2020, среда. 20:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Хименес – 60'
Англия - Премьер-лига. 31-й тур
24 июня 2020, среда. 20:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Марсьяль – 7'   2:0 Марсьяль – 44'   3:0 Марсьяль – 74'
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