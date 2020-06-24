«Партизан» не смог в пятый раз подряд выиграть Кубок Сербии, уступив «Войводине»

В финале Кубка Сербии «Войводина» из Нови-Сада победила белградский «Партизан». Встреча проходила на стадионе «Чаир» в Нише и завершилось победой «Войводины» (2:2, 4:2 по пенальти).
К 55-й минуте матча «Войводина» вела со счётом 2:0 — отличились Петар Бойич и Мильян Вукадинович. Однако на 81-й минуте Филип Стеванович отыграл один мяч, а на последних минутах матча Страхинья Павлович сравнял счёт.
Победитель определился в серии пенальти. Экс-игрок ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо реализовал первый 11-метровый, однако футболисты «Партизана» дважды не смогли забить с точки. При этом игроки «Войводины» реализовали все свои четыре удара.
«Войводина» во второй раз в своей истории завоевала Кубок Сербии. Последние четыре сезона трофей выигрывал «Партизан», который является семикратным обладателем Кубка.
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