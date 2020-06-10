Гол Бибраса Натхо вывел «Партизан» в финал Кубка Сербии

В матче полуфинала Кубка Сербии белградский «Партизан» обыграл своих принципиальных соперников из «Црвены Звезды». Встреча, проходившая на стадионе «Партизан», завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол забил на 58-й минуте бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо. В ходе «Вечного дерби» фанаты «Црвены Звезды» устроили на гостевой трибуне масштабное пирошоу.
В другом полуфинальном матче «Войводина» со счётом 1:0 победила «Чукарички». Финал турнира состоится 24 июня.
Чемпионат Сербии, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился 30 мая. В 28 туре «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии, обыграв «Радник» (4:1). «Партизан» (61 очко) занимает второе место в Суперлиги, отставая от лидера на 14 баллов.
Натхо выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год, а до этого представлял «Рубин» (2010–2013). С казанским клубом израильтянин выигрывал Кубок и Суперкубок России в 2012 году, а с москвичами — чемпионат в 2016 году.
- 10 июня 2020
-
23:39
-
23:31
-
23:24
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:34
-
22:27
-
22:07
-
21:58
-
21:41
-
21:36
-
21:26
-
21:22
-
21:03
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:19
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:30
-
19:17
-
19:06
-
19:02
-
18:53
-
18:45
-
18:35
-
18:32
-
18:21
-
18:21
-
18:11
-
18:10
-
17:55