Гол Бибраса Натхо вывел «Партизан» в финал Кубка Сербии

В матче полуфинала Кубка Сербии белградский «Партизан» обыграл своих принципиальных соперников из «Црвены Звезды». Встреча, проходившая на стадионе «Партизан», завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол забил на 58-й минуте бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо. В ходе «Вечного дерби» фанаты «Црвены Звезды» устроили на гостевой трибуне масштабное пирошоу.

В другом полуфинальном матче «Войводина» со счётом 1:0 победила «Чукарички». Финал турнира состоится 24 июня.

Чемпионат Сербии, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился 30 мая. В 28 туре «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии, обыграв «Радник» (4:1). «Партизан» (61 очко) занимает второе место в Суперлиги, отставая от лидера на 14 баллов.

Натхо выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год, а до этого представлял «Рубин» (2010–2013). С казанским клубом израильтянин выигрывал Кубок и Суперкубок России в 2012 году, а с москвичами — чемпионат в 2016 году.