«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон. Ему ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Ричард Уэст.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте отличился Трент Александер-Арнольд, который забил гол прямым ударом со штрафного. В концовке тайма преимущество мерсисайдцев увеличил Мохамед Салах с передачи Фабиньо. На 55-й минуте Фабиньо довёл счёт до крупного с передачи Эндрю Робертсона. Вскоре четвёртый гол забил Садио Мане, которому ассистировал Салах.

«Ливерпуль», набрав 86 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (42) — на 9-м месте.