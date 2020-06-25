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«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон. Ему ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Ричард Уэст.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте отличился Трент Александер-Арнольд, который забил гол прямым ударом со штрафного. В концовке тайма преимущество мерсисайдцев увеличил Мохамед Салах с передачи Фабиньо. На 55-й минуте Фабиньо довёл счёт до крупного с передачи Эндрю Робертсона. Вскоре четвёртый гол забил Садио Мане, которому ассистировал Салах.

«Ливерпуль», набрав 86 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (42) — на 9-м месте.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
24 июня 2020, среда. 22:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Александер-Арнольд – 23'   2:0 Салах – 44'   3:0 Фабиньо – 55'   4:0 Мане – 69'
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