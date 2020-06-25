Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уэсли Снейдер: в «Реале» моим лучшим другом стала бутылка водки

Уэсли Снейдер: в «Реале» моим лучшим другом стала бутылка водки
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник «Реала», «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, что употреблял много алкоголя во время периода выступлений за мадридский клуб.

«Я был молод, был в центре внимания, и мне нравилось быть успешным. Но в Мадриде всё пошло не так. Наркотиков не было, да, но алкоголь… Я привык жить как звезда. Меня обожали как игрока „Реала“, а я тратил тысячи евро. Я играл довольно хорошо, но мне говорили, что мог бы играть ещё лучше…

В Мадриде я был один, мало видел своего маленького сына Джесси. Физически не осознавал, что бутылка водки стала моим лучшим другом. Просыпался по утрам как ни в чём не бывало. Я продолжал играть, но становился все хуже, был менее сосредоточен. Врал себе, говоря, что всё в порядке. Утратил былую форму, бегал меньше, пытаясь скрыть это за счёт техники. Думал, что никто этого не заметит", — цитирует Снейдера Marca.

Снейдер: я мог стать игроком уровня Месси или Роналду, но наслаждался жизнью
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020