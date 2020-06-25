Уэсли Снейдер: в «Реале» моим лучшим другом стала бутылка водки

Бывший полузащитник «Реала», «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, что употреблял много алкоголя во время периода выступлений за мадридский клуб.
«Я был молод, был в центре внимания, и мне нравилось быть успешным. Но в Мадриде всё пошло не так. Наркотиков не было, да, но алкоголь… Я привык жить как звезда. Меня обожали как игрока „Реала“, а я тратил тысячи евро. Я играл довольно хорошо, но мне говорили, что мог бы играть ещё лучше…
В Мадриде я был один, мало видел своего маленького сына Джесси. Физически не осознавал, что бутылка водки стала моим лучшим другом. Просыпался по утрам как ни в чём не бывало. Я продолжал играть, но становился все хуже, был менее сосредоточен. Врал себе, говоря, что всё в порядке. Утратил былую форму, бегал меньше, пытаясь скрыть это за счёт техники. Думал, что никто этого не заметит", — цитирует Снейдера Marca.
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