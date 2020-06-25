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Мохамед Салах: это наше время, чтобы выиграть АПЛ

Мохамед Салах: это наше время, чтобы выиграть АПЛ
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу в матче с «Кристал Пэлас» в рамках 31-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня у нас было отличное выступление, и все игроки были невероятными. Я доволен результатом и с нетерпением жду следующих двух игр. Думаю, что все игроки мотивированы, каждый мотивирован по-своему, но каждый мотивирован на победу. Я прекрасно себя чувствую. С тех пор как я приехал сюда, я сказал, что хочу выиграть Премьер-лигу с командой. Город долго её не выигрывал, так что это было подходящее время. Возможно, в прошлом году у нас был шанс выиграть АПЛ, но «Манчестер Сити» также выступил очень хорошо, и заслужил победу. Это наше время, чтобы выиграть, и это здорово», — приводит слова Салаха Goal со ссылкой на Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 86 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
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