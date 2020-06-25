Фёдор Смолов и его партнёры по «Сельте» сделали победное фото в раздевалке

Футболисты «Сельты» отметили победу в матче 31-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад», который состоялся накануне, 24 июня, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.



В раздевалке игроки, среди которых российский нападающий Фёдор Смолов, сделали победное фото. Снимок был опубликован в «твиттере» «Сельты».



«Ещё один шаг! Все вместе!» — говорится в сообщении клуба из Виго.

«Сельта», набрав 33 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. За семь туров до конца сезона команда Смолова находится в 7 очках от зоны вылета.



В следующем туре «Сельте» предстоит на своём поле сыграть с «Барселоной». Матч состоится в Виго 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.