Фёдор Смолов и его партнёры по «Сельте» сделали победное фото в раздевалке
Футболисты «Сельты» отметили победу в матче 31-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад», который состоялся накануне, 24 июня, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.
В раздевалке игроки, среди которых российский нападающий Фёдор Смолов, сделали победное фото. Снимок был опубликован в «твиттере» «Сельты».
«Ещё один шаг! Все вместе!» — говорится в сообщении клуба из Виго.
«Сельта», набрав 33 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. За семь туров до конца сезона команда Смолова находится в 7 очках от зоны вылета.
В следующем туре «Сельте» предстоит на своём поле сыграть с «Барселоной». Матч состоится в Виго 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Мариу может снова играть вместе со Смоловым. На этот раз в «Сельте»
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