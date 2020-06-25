Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фёдор Смолов и его партнёры по «Сельте» сделали победное фото в раздевалке

Фёдор Смолов и его партнёры по «Сельте» сделали победное фото в раздевалке
Футбол / Испания 0

Футболисты «Сельты» отметили победу в матче 31-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад», который состоялся накануне, 24 июня, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

В раздевалке игроки, среди которых российский нападающий Фёдор Смолов, сделали победное фото. Снимок был опубликован в «твиттере» «Сельты».

«Ещё один шаг! Все вместе!» — говорится в сообщении клуба из Виго.

«Сельта», набрав 33 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. За семь туров до конца сезона команда Смолова находится в 7 очках от зоны вылета.

В следующем туре «Сельте» предстоит на своём поле сыграть с «Барселоной». Матч состоится в Виго 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Мариу может снова играть вместе со Смоловым. На этот раз в «Сельте»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020