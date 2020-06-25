В конце сезона Педро на правах свободного агента перейдёт в «Рому»

В конце текущего сезона форвард «Челси» Педро станет игроком итальянской «Ромы» на правах свободного агента, сообщает в социальной сети "Твиттер" футбольный агент Николо Скира.



По информации источника, стороны уже достигли соглашения. Педро подпишет с римлянами контракт сроком до 2022 года с опцией пролонгации ещё на один год.



Заработная плата игрока составит € 3,5 млн.

Вчера стало известно, что Педро продлил контракт с «Челси» до фактического окончания сезона, об этом официально объявил лондонский клуб. На счету Педро в текущем сезоне девять матчей в рамках английской Премьер-лиги, гол и два ассиста.

В матче 31 тура английской Премьер-лиги «Челси» сыграет против «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня. Начало — 22:15 мск.