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В конце сезона Педро на правах свободного агента перейдёт в «Рому»

В конце сезона Педро на правах свободного агента перейдёт в «Рому»
Футбол / Англия 0

В конце текущего сезона форвард «Челси» Педро станет игроком итальянской «Ромы» на правах свободного агента, сообщает в социальной сети "Твиттер" футбольный агент Николо Скира.

По информации источника, стороны уже достигли соглашения. Педро подпишет с римлянами контракт сроком до 2022 года с опцией пролонгации ещё на один год.

Заработная плата игрока составит € 3,5 млн.

Вчера стало известно, что Педро продлил контракт с «Челси» до фактического окончания сезона, об этом официально объявил лондонский клуб. На счету Педро в текущем сезоне девять матчей в рамках английской Премьер-лиги, гол и два ассиста.

В матче 31 тура английской Премьер-лиги «Челси» сыграет против «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня. Начало — 22:15 мск.

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