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Лэмпард: мы до сих пор обсуждаем более отдалённое будущее Виллиана и Педро

Лэмпард: мы до сих пор обсуждаем более отдалённое будущее Виллиана и Педро
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал продление контрактов до фактического окончания сезона с Виллианом и Педро.

Вчера было официально объявлено, что оба игрока закончат текущий сезон в составе синих.

«Переговоры проходили достаточно легко, обе стороны стремились к одному и тому же. Ранее мне было сложно что-то комментировать, однако вчера было официально объявлено о договорённости. Я всегда был уверен, что Виллиан и Педро останутся в команде.

Оба игрока хотели завершить сезон в «Челси», и они нам нужны. Это важные футболисты, так что я рад, что у нас всё получилось.

Что насчёт более отдалённого будущего Виллиана и Педро в клубе, мы до сих пор обсуждаем это. Я хотел бы, чтобы Виллиан продемонстрировал свои таланты в следующих девяти матчах — или сколько их может быть до конца сезона, учитывая, что мы можем продолжить выступать в кубке», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до фактического конца сезона
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