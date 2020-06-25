Созин: почему футболисты шляются по ресторанам? Это предательство болельщиков и Дюкова

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об участившихся случаях заражения коронавирусом среди игроков из клубов Российской Премьер-Лиги.



«Сегодня выяснилось, что в «Оренбурге» несколько заразившихся коронавирусом. Конечно, всем заболевшим и их близким желаю здоровья. Но я вообще не понимаю, как в футбольных клубах появляется так много заболевших? Почему в автобусных и троллейбусных парках рабочие толпами не заболевают? Зато в футболе куча случаев. Во всех открывшихся чемпионатах всё в порядке, а у нас массовые заражения. Почему футболисты выкладывают фотографии в компании людей в ресторанах без масок? Я сам отношусь к маскам, мягко говоря, скептически и осторожно, но я не публичный человек. Но игроки-то несут социальную ответственность за начало чемпионата! Почему вы шляетесь по ресторанам, выкладываете это в сети, обнимаетесь с болельщиками…



Карпин спрашивает, где эти эксперты, кричащие, что «Ростов» не прав. Так с вас всё началаось! Чемпионат открывали на уровне государства, это было очень сложно! А теперь куча человек заболело. Открыли пока только футбол – театры закрыты, в хоккей и баскетбол не играют, концертов нет. А теперь вы всех подставляете! Просили дать людям футбол, а теперь вам сложно дома посидеть! Вас же по-человечески просили показать пример, быть дома, а вы говорите: «Мы не специально заболеваем». Конечно, просто вы на правила плюёте!



Пока игроки и их руководители не поймут, какая социальная ответственность на них возложена, команды будут болеть. А виноваты руководства клубов, которые за игроками не следят! Когда президент ставит задачу, а кто-то её не выполняет, руководители лишаются своих должностей. Вас также Дюков попросил правила соблюдать, а ему каждый день говорят: «Мы не смогли». Это предательство и подстава по отношению к Дюкову, болельщикам и ко всем людям, которые убедили возобновить чемпионат. Спрос должен быть с руководителей клубов. Они не справились с задачей – это профнепригодность», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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