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«Крылья Советов» предлагали Оби Микелу контракт с зарплатой $ 1,2 млн

«Крылья Советов» предлагали Оби Микелу контракт с зарплатой $ 1,2 млн
Футбол / РПЛ 0

Самарские «Крылья Советов» хотели подписать контакт с экс-полузащитником «Челси» и «Трабзонспора» Джоном Оби Микелом, утверждает Lance.

Российский клуб связался с 33-летним футболистом, который находится в статусе свободного агента, и предложил ему зарплату $ 1,2 млн. Оби Микел отказался от предложения «Крыльев», поскольку собирается играть за бразильский «Ботафого».

В марте «Трабзонспор» объявил об уходе Джона Оби Микела. Контракт между 32-летним футболистом и турецким клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Оби Микел перешёл в «Трабзонспор» в начале июля прошлого года. Ранее он полгода выступал за «Мидлсбро», к которому присоединился после ухода из китайского клуба «Тяньцзинь Тэда». В азиатской команде хавбек играл с 2017 года, а на протяжении предыдущих 11 лет защищал цвета «Челси», с которым завоевал 11 трофеев. С 2005 года Джон вызывается в сборную Нигерии.

В нынешнем сезоне Оби Микел принял участие в 19 матчах чемпионата Турции, в которых получил 6 жёлтых карточек.

Оби Микел покинул «Трабзонспор», проведя в клубе меньше года
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