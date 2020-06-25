«Эвертон» объявил об уходе экс-форварда «Локомотива» Ниасса

«Эвертон» на своём официальном сайте назвал футболистов, которые покидают клуб по окончании июня.
Клуб из Ливерпуля не продлил контракт с бывшим нападающим «Локомотива» Байе Умаром Ниассом, и через шесть дней он станет свободным агентом. Из клуба также уйдут защитники Рейндли Мартина и Люк Гарбутт.
«Локомотив» ранее делал предложение по аренде до конца сезона Ниасса. «Железнодорожники» хотели после аренды подписать его как свободного агента. Но детали контракта Ниасса не устроили, в связи с чем он предпочёл остаться в «Эвертоне». Форвард рассматривал варианты в Англии и Турции.
Ниасс защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2015 год. В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл лишь 3 матча в английской Премьер-лиге и результативными действиями не отметился.
- 25 июня 2020
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