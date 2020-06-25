«Арсенал» намерен подписать Томаса Парти за € 50 млн

Лондонский «Арсенал» намерен подписать ганского полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса Парти, сообщает Football Ghana.
По данным источника, «Арсенал» выкупит игрока за £ 45 млн (почти € 50 млн), активировав соответствующую опцию в его контракте. Сообщается, что сделка состоится в ближайшее время. Источник утверждает, что в качестве замены Парти «Атлетико» рассматривает соотечественника футболиста — полузащитника «Мальорки» Иддрису Баба.
Томас Парти находится в системе мадридского «Атлетико» с 2012 года. В составе команды Диего Симеоне он становился победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
В нынешнем сезоне Парти провёл 39 матчей во всех турнирах, стал автором 3 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 14 жёлтых карточек.
- 25 июня 2020
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