«Арсенал» намерен подписать Томаса Парти за € 50 млн

Лондонский «Арсенал» намерен подписать ганского полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса Парти, сообщает Football Ghana.

По данным источника, «Арсенал» выкупит игрока за £ 45 млн (почти € 50 млн), активировав соответствующую опцию в его контракте. Сообщается, что сделка состоится в ближайшее время. Источник утверждает, что в качестве замены Парти «Атлетико» рассматривает соотечественника футболиста — полузащитника «Мальорки» Иддрису Баба.

Томас Парти находится в системе мадридского «Атлетико» с 2012 года. В составе команды Диего Симеоне он становился победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

В нынешнем сезоне Парти провёл 39 матчей во всех турнирах, стал автором 3 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 14 жёлтых карточек.