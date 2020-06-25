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Акинфеев: многие придумывают, что у меня с Игнашевичем конфликт. Серёга — величайший игрок

Акинфеев: многие придумывают, что у меня с Игнашевичем конфликт. Серёга — величайший игрок
Футбол / РПЛ 0

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о взаимоотношениях с бывшим игроком «армейцев», ныне главным тренером «Торпедо» Сергеем Игнашевичем.

«Многие придумывают, что у меня с ним конфликт. Серёга — величайший игрок. Он сделал из ЦСКА команду победителей, ровно как и братья. Он просто играл хорошо, этого достаточно. За полем мы не дружили, не ходили по ресторанам. Но на базе мы два профессионала, друг друга уважаем. У нас были какие-то моменты и на поле, но мы решали это за минуту. Всегда поддерживаю тех, с кем играл. Зачем скандалить?» — сказал Акинфеев в интервью для программы «Сычёв подкаст».

Вратарь «армейцев» также вспомнил, как бывший тренер «армейцев» Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин», начинал работать в московском клубе.

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