Акинфеев: многие придумывают, что у меня с Игнашевичем конфликт. Серёга — величайший игрок

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о взаимоотношениях с бывшим игроком «армейцев», ныне главным тренером «Торпедо» Сергеем Игнашевичем.
«Многие придумывают, что у меня с ним конфликт. Серёга — величайший игрок. Он сделал из ЦСКА команду победителей, ровно как и братья. Он просто играл хорошо, этого достаточно. За полем мы не дружили, не ходили по ресторанам. Но на базе мы два профессионала, друг друга уважаем. У нас были какие-то моменты и на поле, но мы решали это за минуту. Всегда поддерживаю тех, с кем играл. Зачем скандалить?» — сказал Акинфеев в интервью для программы «Сычёв подкаст».
Вратарь «армейцев» также вспомнил, как бывший тренер «армейцев» Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин», начинал работать в московском клубе.
- 25 июня 2020
-
21:29
-
21:20
-
20:56
-
20:55
-
20:48
-
20:25
-
20:22
-
20:12
-
20:05
-
19:58
-
19:44
-
19:35
-
19:30
-
19:15
-
19:08
-
19:00
-
18:56
-
18:47
-
18:31
-
18:11
-
18:11
-
18:01
-
18:00
-
17:48
-
17:45
-
17:35
-
17:25
-
17:21
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:55
-
16:37
-
16:15
-
16:11