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Акинфеев: ну было 4:0, что дальше, вены себе порезать?

Акинфеев: ну было 4:0, что дальше, вены себе порезать?
Футбол / РПЛ 0

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о нынешнем состоянии московской команды.

«С одной стороны, наверное, обидно, что так сейчас происходит с ЦСКА. Но, когда смотришь на свои титулы — их 20 за 17 лет, — конечно, хочешь выжимать максимум, другого результата. Но понимаешь, что надо принимать и идти дальше. Ну было 4:0. Что дальше? Вены себе порезать?» — сказал Акинфеев в интервью для программы «Сычёв подкаст».

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей. «Зенит», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА (36) занимает пятое место.

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