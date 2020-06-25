Форвард «Арсенала» Нкетиа забил курьёзный гол после ошибки вратаря «Саутгемптона»

Нападающий «Ливерпуля» Эдвард Нкетиа открыл счёт в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:0, перерыв).
На 20-й минует голкипер «Саутгемптона» Маккарти вышел за пределы штрафной и выбил мяч прямо на Нкетиа. Форвард убежал на пустые ворота и открыл счёт.
Видео гола Нкетиа можно посмотреть на «Чемпионате».
Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги проходит на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогают ему ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервный рефери — Саймон Хупер.
«Саутгемптон», набрав 37 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в 10 очках от зоны вылета. В свою очередь «Арсенал» (40) располагается на 11-й строчке и отстаёт от зоны еврокубков на 9 очков.
- 25 июня 2020
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