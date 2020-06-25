«Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон»

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Арсенал» переиграл «Саутгемптон». Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Форвард Эдвард Нкетиа открыл счёт на 20-й минуте — голкипер «Саутгемптона» Маккарти вышел за пределы штрафной и выбил мяч прямо на него. Форвард убежал на пустые ворота и отправил мяч в ворота.

Видео гола Нкетиа можно посмотреть на «Чемпионате».

На 85-й минуте Джек Стивенс получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Видео удаления можно посмотреть на «Чемпионате».

Спустя две минуты Джозеф Уиллок забил второй гол «Арсенала», добив мяч после удара Александера Ляказетта со штрафного.

Видео гола Уиллока можно посмотреть на «Чемпионате».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогали ему ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервный рефери — Саймон Хупер.



«Саутгемптон», набрав 37 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в 10 очках от зоны вылета. «Арсенал» (43) благодаря победе поднялся 9-ю строчку и теперь отстаёт от зоны еврокубков на 6 очков.

В другом матче АПЛ «Бёрнли» со счётом 1:0 обыграл «Уотфорд».