«Краснодар» интересовался Денисом Черышевым после ЧМ-2018
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал об интересе «Краснодара» к сыну после чемпионата мира 2018 года.
«Разговоры были. Звонили из «Краснодара». Его действительно могли пригласить в команду. Потом приезжали люди, которые разговаривали непосредственно с Денисом, но до конкретных переговоров не дошло», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».
Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер игрока за € 6 млн. Контракт футболиста с «Валенсией» действителен до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Черышев провёл 25 матчей во всех турнирах, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи.
«Эйбар» обыграл «Валенсию» благодаря автоголу Кондогбиа. Черышев выходил на замену
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