«Здесь всё начиналось». Дортмундская «Боруссия» опубликовала фото Клоппа с Пулишичем

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» намекнула на свою причастность к чемпионству «Ливерпуля» в чемпионате Англии, опубликовав фото нынешнего главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа и действующего игрока «Челси» Кристиана Пулишича во времена их совместной работы в Германии.
«Здесь всё начиналось», — гласит подпись к опубликованной фотографии.
Публикация доступна в «Твиттере» дортмундской «Боруссии».
Ранее «Боруссия» опубликовала сообщение с поздравлениями: «Поздравляем «Ливерпуль» с победой в Премьер-Лиге!»
Кристиан Пулишич стал игроком «Боруссии» в 2015 и привлекался Юргеном Клоппом из молодёжной команды для тренировок в основном составе. Уже в мае того же 2015 года немецкий специалист покинул «шмелей», а Пулишич в январе 2019 года стал игроком «Челси» за € 64 млн.
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