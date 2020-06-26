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Агент Маньяков: ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт

Агент Маньяков: ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт
Футбол / РПЛ 0

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к игроку «Шленска» Пшемыславу Плахете.

«ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт

Пшемыслав Плахета – неплохой футболист, заслуживающий внимания. Молодой, 22 года, игрок польской молодёжки, один из лидеров «Шленска» (7 голов и 5 ассистов в 31 матче), идущего на четвертом месте в Экстраклассе.

Насколько мне известно из общения с клубом, ЦСКА полузащитника не ищет, хоть в недавнем интервью Виктор Гончаренко говорил об обратном. Насколько я знаю, только одна позиция требует укрепления. И это не позиция Плахеты.

Польские коллеги рассказали, что кто-то завёл твиттер-аккаунт, через который и вбросили информацию про Плахету. Она не имеет ничего общего с реальностью. Сначала это вызвало какой-то интерес, а скоро сойдёт на нет», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

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