«Возможно, мы вошли в сезон не с тем настроем». Гвардиола — о чемпионстве «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал досрочную победу «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге.
«Возможно, мы вошли в сезон не с тем настроем. «Ливерпуль» играл каждый матч так, будто это их последний шанс. И в первой половине сезона нам не удалось удачно показать себя в ключевые моменты. Реальность такова, что мы остались настолько позади. «Ливерпуль» был невероятен в своей стабильности в ходе всего сезона. Мы теряли очки в начале сезона, а «Ливерпуль» – нет. Нам нужно восстановиться перед новым сезоном, чтобы быть более стабильными и набирать очки, которые были потеряны в этом сезоне.
Два года назад мы опережали «Ливерпуль» на 25 очков, а теперь всё наоборот. Такова реальность. Мы не можем забыть, что взяли два титула. Для нас и для клуба это потрясающий успех. Так что нам нужно побыть скромными и сказать: «Мы не можем побеждать всегда». А затем избежать повторения этой ситуации», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
- 26 июня 2020
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