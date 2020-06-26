Роналду может пропустить ближайший матч «Ювентуса». Сарри хочет, чтобы он отдохнул

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить предстоящий матч 28-го тура итальянской Серии А с «Лечче».
Как сообщает Calciomercato.com, главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри хочет предоставить 35-летнему португальцу отдых. Окончательное решение ещё не принято. При этом не исключён вариант, при котором Криштиану останется на скамейке запасных, а его место в стартовом составе займёт Дуглас Коста.
Матч «Ювентус» – «Лечче» состоится сегодня, 26 июня, на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Ювентус», набрав 66 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя, «Лацио» на 4 очка. Тройку лидеров замыкает «Интер» (58). Компанию в зоне Лиги чемпионов им составляет «Аталанта» (54).
- 26 июня 2020
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