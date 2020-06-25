Президент «Лиона»: Роналду больше не выглядит одним из лучших

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они будут фаворитами, потому что подойдут к игре в хорошей форме. Даже при том, что Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших сейчас. Мы постараемся подготовиться как можно лучше. Мы ещё не знаем, сможем ли мы сыграть товарищеские матчи. В августе мы должны вернуть Депая», — приводит слова Оляса Larepublica.

Напомним, первый матч в Лиге чемпионов завершился победой «Лиона» со счётом 1:0. Нынешний розыгрыш турнира был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Серия A в свою очередь уже возобновила розыгрыш турнира.