Тренер «Оренбурга» отреагировал на информацию о «технаре» в матче с «Краснодаром»
Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов отреагировал на появившуюся информацию о присуждении команды технического поражения в предстоящем матче с «Краснодаром».
«Пока ничего не знаем о техническом поражении. Мы ещё надеемся, что нам дадут сыграть с разрешения Роспотребнадзора. Сегодня мы проходим тесты, ровно как и руководство», — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее в «Оренбурге» было выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных оказались шесть футболистов и два сотрудника команды.
Матч между «Краснодаром» и «Оренбургом» должен состояться завтра, 27 июня, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало встречи назначено на 14:00 мск.
Мещеряков: в «Локомотиве» больных нет. «Оренбург» играл с нами чистыми футболистами
- 26 июня 2020
-
17:17
-
17:13
-
17:08
-
16:59
-
16:49
-
16:47
-
16:38
-
16:34
-
16:15
-
16:07
-
15:45
-
15:44
-
15:24
-
15:08
-
15:07
-
15:00
-
14:52
-
14:33
-
14:24
-
14:07
-
13:59
-
13:53
-
13:42
-
13:35
-
13:24
-
13:18
-
12:59
-
12:50
-
12:30
-
12:23
-
12:18
-
11:54
-
11:48
-
11:19
-
11:09
Партнерский контент