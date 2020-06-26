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Тренер «Оренбурга» отреагировал на информацию о «технаре» в матче с «Краснодаром»

Тренер «Оренбурга» отреагировал на информацию о «технаре» в матче с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов отреагировал на появившуюся информацию о присуждении команды технического поражения в предстоящем матче с «Краснодаром».

«Пока ничего не знаем о техническом поражении. Мы ещё надеемся, что нам дадут сыграть с разрешения Роспотребнадзора. Сегодня мы проходим тесты, ровно как и руководство», — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в «Оренбурге» было выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных оказались шесть футболистов и два сотрудника команды.

Матч между «Краснодаром» и «Оренбургом» должен состояться завтра, 27 июня, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало встречи назначено на 14:00 мск.

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