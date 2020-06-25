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Мещеряков: в «Локомотиве» больных нет. «Оренбург» играл с нами чистыми футболистами

Мещеряков: в «Локомотиве» больных нет. «Оренбург» играл с нами чистыми футболистами
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что среди игроков «Оренбурга» выявлены заражённые коронавирусом.

Напомним, что на прошедших выходных «Локомотив» принимал «Оренбург» в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги (1:0).

«В соответствии с регламентом возобновления РПЛ команда проходит тесты за день до игры. Соответственно, «Оренбург» приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом, этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас, тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо, больных нет.

Отдельно хочется отметить, что меня очень радует, как ответственно игроки и тренерский состав подошли к мерам безопасности. Чтобы исключить все риски, команда изолировалась на базе. И, отмечу, это было решение игроков», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Несколько игроков «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус
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