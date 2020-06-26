«Краснодар» пожелал скорейшего выздоровления футболистам и персоналу «Оренбурга»
«Краснодар» поддержал заразившихся коронавирусом футболистов и сотрудников «Оренбурга». Напомним, матч 24-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар», запланированный на завтра, 27 июня, не состоится.
«Мы желаем футболистам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм», — написала пресс-служба краснодарского клуба в «Твиттере».
Пост доступен на странице «Краснодара» в «Твиттере».
В «Оренбурге» было выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных оказались шесть футболистов и два сотрудника команды.
«Оренбург», набрав в 23 матчах 23 очка, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, которую возглавляет «Зенит» (53).
В «Оренбурге» пояснили, почему клуб не выставит молодёжный состав на матч с «Краснодаром»
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