«Краснодар» пожелал скорейшего выздоровления футболистам и персоналу «Оренбурга»

«Краснодар» поддержал заразившихся коронавирусом футболистов и сотрудников «Оренбурга». Напомним, матч 24-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар», запланированный на завтра, 27 июня, не состоится.

«Мы желаем футболистам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм», — написала пресс-служба краснодарского клуба в «Твиттере».

Пост доступен на странице «Краснодара» в «Твиттере».

В «Оренбурге» было выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных оказались шесть футболистов и два сотрудника команды.

«Оренбург», набрав в 23 матчах 23 очка, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, которую возглавляет «Зенит» (53).