Сергей Семак: «Зенит» долго раскачивался в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).



«Матч очень тяжело складывался для нас. Эмоций после выездной игры с ЦСКА было недостаточно для того, чтобы проводить яркий матч. Такие встречи бывают. Сыграли ниже своих возможностей, особенно в первом тайме. Раскачивались очень долго. Я рад, что команда проявила характер», — сказал Семак в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Максим Глушенков, которому ассистировал Антон Зиньковский. «Зенит» отыгрался в середине второго тайма — на 64-й минуте счёт сравнял Артём Дзюба с пенальти. Через несколько минут Дзюба оформил дубль, забив ещё один гол с пенальти.