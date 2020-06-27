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Миралем Пьянич в ближайшее время пройдёт медицинский осмотр в Барселоне

Миралем Пьянич в ближайшее время пройдёт медицинский осмотр в Барселоне
Футбол / Италия 0

Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич готовится к вылету в Барселону для прохождения медицинского осмотра в рамках согласованного обмена на игрока сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

По мнению авторитетного журналиста, переход Пьянича в «Барселону» — это уже вопрос времени. После игры «Ювентуса» с «Лечче» (4:0), боснийский полузащитник готовится вылететь в Барселону, чтобы провести медицинские тесты уже завтра вечером, если окончательные детали будут решены в ближайшее время. В свою очередь в воскресенье в Турин прибудет 23-летний Артур Рамос, за которого туринцам, по информации СМИ, придётся доплатить € 10 млн.

В текущем сезоне Примеры Артур забил три мяча в 20 матчах. У Пьянича — три результативных удара в 23 встречах Серии А.

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