Миралем Пьянич в ближайшее время пройдёт медицинский осмотр в Барселоне

Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич готовится к вылету в Барселону для прохождения медицинского осмотра в рамках согласованного обмена на игрока сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

По мнению авторитетного журналиста, переход Пьянича в «Барселону» — это уже вопрос времени. После игры «Ювентуса» с «Лечче» (4:0), боснийский полузащитник готовится вылететь в Барселону, чтобы провести медицинские тесты уже завтра вечером, если окончательные детали будут решены в ближайшее время. В свою очередь в воскресенье в Турин прибудет 23-летний Артур Рамос, за которого туринцам, по информации СМИ, придётся доплатить € 10 млн.

В текущем сезоне Примеры Артур забил три мяча в 20 матчах. У Пьянича — три результативных удара в 23 встречах Серии А.