Полиция Ливерпуля получила приказ о разгоне празднующих болельщиков из центра города

Мэр Ливерпуля (Англия) издал приказ сотрудникам правоохранительных органов о разгоне болельщиков, отмечающих чемпионство мерсисайдцев в английской Премьер-лиге спустя 30 лет, информирует Liverpool Echo.
Причиной этого могло послужить начавшееся возгорание в одном из главных исторических зданий города – Ливерпуль Билдинг. Одной из распространённых версий причин пожара считают фейерверки и петарды, запускаемые фанатами «Ливерпуля». Именно это побудило муниципалитет запретить массовые празднования, впрочем, как и пандемия коронавируса. Данная мера будет действительна до 28 июня.
Фото: https://twitter.com/PHanratty0402
Фото: https://twitter.com/rebeccajaust
Полиция указала, что в Мерсисайде по-прежнему непропорционально большое количество случаев заражения коронавирусом по сравнению с другими регионами страны. Помощник главного корпуса полиции Ливерпуля Джон Рой заявил: «Мы понимаем, что люди хотят отметить чемпионский титул «Ливерпуля», но сейчас не самое подходящее время, когда болельщики могут праздновать вместе с командой и приветствовать их достижения Пожалуйста, следуйте советам игроков, менеджера и клуба, ставя безопасность на первое место. Клуб призывает фанатов поделиться своим опытом просмотра будущих игр дома».
«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.
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