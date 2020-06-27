«Монако» приобрёл 19-летнего нидерландского форварда «НЕКа» Энтони Мусабу за € 2,5 млн

Французский «Монако» объявил о заключении предварительного соглашения о переходе 19-летнего нидерландского нападающего «НЕКа» Энтони Мусабы. Об этом информирует официальный сайт монегасков.
Его переход вступит в силу с момента открытия международного трансферного окна, дата которого ещё не была официально объявлена.
Энтони Мусаба примерил форму «Монако».
Фото: asmonaco.com
Молодой голландский правый вингер, уже прошёл традиционное медицинское обследование и должен подписать с клубом 5-летний контракт.
Согласно данным портала Transfermarkt.de, трансфер игрока обошёлся «Монако» в € 2,5 млн. Он дебютировал за «НЕК», воспитанником которого он и является, в 2018 году. В прошедшем сезоне второго дивизиона чемпионата Нидерландов Мусаба принял участие в 26 встречах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
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