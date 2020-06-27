Тони Кроос обращался за помощью к врачам из-за большого количества выпитого алкоголя

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что имел проблемы со здоровьем после большого количества выпитого алкоголя после поражения в 2012 год в финале Лиги чемпионов от «Челси», когда он играл за «Баварию» (1:1, 4:3 П).

Брат Крооса – Феликс рассказал в одном из подкастов: «Финал Лиги чемпионов с «Челси» в 2012 году — это было то, из-за чего мы пили, находясь в большом разочаровании. Мы были близки к тому, чтобы нуждаться в враче скорой помощи!».

На что мадридская звезда ответила: «Тогда я чувствовал себя ужасно, но, по крайней мере, для этого была причина. Я помню, что Джесси (жена Крооса) тогда сказала: «Сейчас мы не можем этого сделать (вызвать врача). Представьте, если бы вышло, что я вызвал врача скорой помощи, из-за того, что выпил слишком много!

Другого пути облегчить боль от поражения не было. В конце концов мне пришлось самому вызывать врача скорой помощи, потому что я подумал: «Нельзя допустить, чтобы мне стало ещё хуже», — цитирует Крооса Goal.