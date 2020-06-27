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Глушаков — об игре с «Сочи»: забил, но очень жаль, что не выиграли

Глушаков — об игре с «Сочи»: забил, но очень жаль, что не выиграли
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал в «инстаграме» матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).

Единственный гол грозненской команды забил Глушаков. Экс-капитан «Спартака» впервые в карьере отличился забитым мячом в третьем туре чемпионата России подряд. Ранее хавбек поражал ворота «Динамо» и «Крыльев Советов».

Отметим, что Глушаков был признан лучшим игроком встречи.

«Спасибо всем за сообщения и поздравления! Опять забил, но очень жаль, что не выиграли сегодня… Главное работать, двигаться, получать удовольствие от игры и кайфовать и любить футбол! Это самое главное», — написал футболист в социальных сетях.

Всего на счету Глушакова в текущем сезоне РПЛ 19 матчей, четыре гола и одна результативная передача.

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