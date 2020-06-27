Газзаев — об игроках ЦСКА: посмотрите, на какой уровень скатился Чалов

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался об уровне игры футболистов московской команды.
«Самый простой маркер: кто из нынешних армейцев — твердый кандидат в национальную сборную России? На Фернандесе счёт начинается и заканчивается. А давно ли ЦСКА был базовым клубом сборной? Какой футбол показывает Влашич? Причем смотришь на него в сборной Хорватии — человек всегда в порядке, а за ЦСКА словно бы другой Влашич играет. В чем причина безразличия? Бережёт здоровье? Ждет улучшенного контракта? Устал? Хочет уехать?
Посмотрите объективно, на какой уровень скатился Чалов. Что представляет из себя Ахметов. Насколько отвечает амбициям ЦСКА Магнуссон. И далее по списку, фактически без исключений", — цитирует Газзаева «Матч ТВ».
- 27 июня 2020
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