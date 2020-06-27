«Просто детское счастье». Мусаев — о первой тренировке «Краснодара» после паузы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона и прокомментировал получение тренерской лицензии Pro.

«В последний год был ряд ограничений в работе, я не мог выступать перед прессой, не мог руководить командой с бровки. Рад, что ограничения сняты, это позволит мне более качественно выполнять работу.



Возобновить чемпионат — это большой вызов. Самым сложным в этой ситуации была неопределённость. Мы сидели дома и не понимали, будем ли снова играть, как нам тренироваться. Когда нам сказали, что чемпионат будет продолжен [поняли], как нам тренироваться — от индивидуальных тренировок переходить к командным, быстро перестроились.



Первая тренировка — это было просто детское счастье, ведь мы снова занимались любимым делом. Сдали мы этот экзамен хорошо или плохо, покажет только чемпионат. Посмотрим, насколько хорошо мы готовы. Я доволен отношением футболистов при учёте тех сложностей, с которыми мы столкнулись. Мы выполнили всё что хотели, ребята работали с самоотдачей. С оптимизмом и нетерпением ждём первого матча», — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.