«Просто детское счастье». Мусаев — о первой тренировке «Краснодара» после паузы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона и прокомментировал получение тренерской лицензии Pro.
«В последний год был ряд ограничений в работе, я не мог выступать перед прессой, не мог руководить командой с бровки. Рад, что ограничения сняты, это позволит мне более качественно выполнять работу.
Возобновить чемпионат — это большой вызов. Самым сложным в этой ситуации была неопределённость. Мы сидели дома и не понимали, будем ли снова играть, как нам тренироваться. Когда нам сказали, что чемпионат будет продолжен [поняли], как нам тренироваться — от индивидуальных тренировок переходить к командным, быстро перестроились.
Первая тренировка — это было просто детское счастье, ведь мы снова занимались любимым делом. Сдали мы этот экзамен хорошо или плохо, покажет только чемпионат. Посмотрим, насколько хорошо мы готовы. Я доволен отношением футболистов при учёте тех сложностей, с которыми мы столкнулись. Мы выполнили всё что хотели, ребята работали с самоотдачей. С оптимизмом и нетерпением ждём первого матча», — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.
- 27 июня 2020
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