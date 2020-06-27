Клопп: считаю лучшим в мире тренером Гвардиолу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал мнение, согласно которому он является лучшим тренером в мире, отметив наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.



«Звание «Лучший тренер мира» мне ничего не даёт. Но знаю, что вместе со всем моим штабом мы очень хорошие тренеры.



Считаю лучшим Пепа Гвардиолу», — приводит слова немецкого специалиста Bild.



Напомним, «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии за семь туров до окончания сезона, установив рекорд АПЛ. После 31 тура английской Премьер-лиги отставание «Манчестер Сити» от красных составляет 23 очка.

В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).