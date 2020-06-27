Покер Крамарича принёс «Хоффенхайму» крупную победу над «Боруссией» в Дортмунде

В матче 34-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» со счётом 0:4 проиграла «Хоффенхайму». Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Счёт был открыт в начале встречи — на 8-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Крамарич, ему ассистировал Павел Кадержабек. На 30-й минуте игрок гостей Крамарич с передачи Роберта Скова увеличил разрыв в счёте. В начале второго тайма Крамарич с паса Ила Бебу довёл счёт до крупного. Через несколько минут Крамарич оформил покер, реализовав пенальти.

«Боруссия» финишировала на втором месте в Бундеслиге и выступит на групповом этапе в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. «Хоффенхайм» занял шестое место и пробился в Лигу Европы.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» со счётом 2:1 обыграла «Герту» и пробилась в Лигу чемпионов. «Байер» остался на пятом месте, несмотря на победу в матче с «Майнцем» (1:0).

«Вердер» на своём поле разгромил «Кёльн» (6:1). Благодаря победе бременский клуб избежал прямого вылета и сыграет в переходных матчах с клубом из Второй Бундеслиги. «Фортуна» проиграла «Униону» (0:3) и вылетела из Бундеслиги.

Результаты остальных матчей 34-тура

«Аугсбург» — «РБ Лейпциг» — 1:2

«Айнтрахт» — «Падерборн» — 3:2

«Фрайбург» — «Шальке-04» — 4:0

«Вольфсбург» — «Бавария» — 0:4