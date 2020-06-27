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Покер Крамарича принёс «Хоффенхайму» крупную победу над «Боруссией» в Дортмунде

Покер Крамарича принёс «Хоффенхайму» крупную победу над «Боруссией» в Дортмунде
Футбол / Германия 0

В матче 34-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» со счётом 0:4 проиграла «Хоффенхайму». Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Счёт был открыт в начале встречи — на 8-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Крамарич, ему ассистировал Павел Кадержабек. На 30-й минуте игрок гостей Крамарич с передачи Роберта Скова увеличил разрыв в счёте. В начале второго тайма Крамарич с паса Ила Бебу довёл счёт до крупного. Через несколько минут Крамарич оформил покер, реализовав пенальти.

«Боруссия» финишировала на втором месте в Бундеслиге и выступит на групповом этапе в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. «Хоффенхайм» занял шестое место и пробился в Лигу Европы.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» со счётом 2:1 обыграла «Герту» и пробилась в Лигу чемпионов. «Байер» остался на пятом месте, несмотря на победу в матче с «Майнцем» (1:0).

«Вердер» на своём поле разгромил «Кёльн» (6:1). Благодаря победе бременский клуб избежал прямого вылета и сыграет в переходных матчах с клубом из Второй Бундеслиги. «Фортуна» проиграла «Униону» (0:3) и вылетела из Бундеслиги.

Результаты остальных матчей 34-тура

«Аугсбург» — «РБ Лейпциг» — 1:2

«Айнтрахт» — «Падерборн» — 3:2

«Фрайбург» — «Шальке-04» — 4:0

«Вольфсбург» — «Бавария» — 0:4

Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
0 : 4
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Крамарич – 8'   0:2 Крамарич – 30'   0:3 Крамарич – 48'   0:4 Крамарич – 50' (пен)
Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Фолланд – 2'
Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
2 : 1
Герта
Берлин
1:0 Хофман – 7'   2:0 Эмболо – 78'   2:1 Ибишевич – 90+1'
Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Коман – 4'   0:2 Кюизанс – 37'   0:3 Левандовски – 72' (пен)   0:4 Мюллер – 79'
Удаления: Гилявоги – 71' / нет
Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 2
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Роде – 9'   2:0 Силва – 32'   3:0 Дост – 52'   3:1 Дрегер – 55'   3:2 Михель – 75'
Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
6 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Осако – 22'   2:0 Рашица – 27'   3:0 Фуллкруг – 29'   4:0 Классен – 55'   5:0 Осако – 58'   5:1 Дрекслер – 62'   6:1 Сарджент – 68'
Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
4 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Вальдшмидт – 20'   2:0 Шмид – 38'   3:0 Хёлер – 46'   4:0 Вальдшмидт – 57'
Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Вернер – 28'   1:1 Варгас – 71'   1:2 Вернер – 80'
Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
3 : 0
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 Уджа – 26'   2:0 Гентнер – 54'   3:0 Абдуллахи – 90'
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