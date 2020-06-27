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Тедеско: полностью доволен Соболевым, Ларссоном и Понсе

Тедеско: полностью доволен Соболевым, Ларссоном и Понсе
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об «Уфе» после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

«У Джордана ничего страшного, сказал, что свело ногу, но завтра проверим. Тиль получил травму в матче с Тулой, он уже не чувствует боли, восстанавливается.

Хотим ли мы закрыться на базе из-за новых случаев коронавируса? С этим проблем нет. Да, болел Бакаев, но больше случаев не было. Надеемся, так и продолжится, ситуация под контролем, обследования делаем постоянно.

«Уфа» сыграла вничью с «Зенитом», забив ему, «Динамо», «Локомотиву». «Уфа» – команда, которую сложно взломать. Не думаю, что наши нападающие сыграли плохо. Игроки соперника глубоко обороняются, никому не просто взламывать их оборону. Полностью доволен Соболевым, Джорданом и Понсе – у меня нет к ним претензий», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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