Смолов забил в матче с «Барселоной»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимает «Барселону». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Балаидос» в Виго. К 51-й минуте счёт ничейный — 1:1. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов забил гол с передачи полузащитника хозяев Окай Йокушлу.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесм. Ему будут помогать Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр — Хайме Руис Альварес.



«Сельта», набрав 33 очка в 31 матче, занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (68) — на втором месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 31 матче набравший 68 очков. В тройку лидеров входит «Атлетико» (55).