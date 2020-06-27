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«Барселона» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов забил гол

«Барселона» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов забил гол
Футбол / Испания 0

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась вничью со счётом 2:2.

На 20-й минуте матча счёт открыл нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Во втором тайме, на 50-й минуте, ответный гол забил форвард «Сельты» Фёдор Смолов. Через 17 минут Суарес, оформив дубль, вновь вывел гостей вперёд. В концовке встречи, на 88-й минуте, форвард «Сельты» Яго Аспас сравнял счёт. Таким образом, «Барселона» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 5 матчей.

Каталонская «Барселона» набрала 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (34) — на 16-м месте. В тройку лидеров входят мадридский «Реал» (68) и «Атлетико» (55).

Испания - Примера. 32-й тур
27 июня 2020, суббота. 18:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Суарес – 20'   1:1 Смолов – 50'   1:2 Суарес – 67'   2:2 Аспас – 88'
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