«Барселона» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов забил гол
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась вничью со счётом 2:2.
На 20-й минуте матча счёт открыл нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Во втором тайме, на 50-й минуте, ответный гол забил форвард «Сельты» Фёдор Смолов. Через 17 минут Суарес, оформив дубль, вновь вывел гостей вперёд. В концовке встречи, на 88-й минуте, форвард «Сельты» Яго Аспас сравнял счёт. Таким образом, «Барселона» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 5 матчей.
Каталонская «Барселона» набрала 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (34) — на 16-м месте. В тройку лидеров входят мадридский «Реал» (68) и «Атлетико» (55).
- 27 июня 2020
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