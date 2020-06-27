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Мамаев забил на 1-й минуте матча с тульским «Арсеналом»

Мамаев забил на 1-й минуте матча с тульским «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 24-го тура чемпионата России «Ростов» принимает тульский «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена». К 15-й минуте хозяева ведут — 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 1-й минуте встречи прошёл заброс из глубины к штрафной тульского «Арсенала», полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подхватил мяч, продвинулся к воротам и с двух попыток обыграл голкипера гостей Юрия Лодыгина.

«Ростов», в 23 турах набрав 38 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 9-м месте.

В последний раз команды встречались 28 июля 2019 года в 3-м туре чемпионата России. Матч завершился гостевой победой «Ростова» со счётом 3:2.

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