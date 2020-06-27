Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бундеслига: итоги сезона-2019/2020

Бундеслига: итоги сезона-2019/2020
Футбол / Германия 0

Сегодня, 27 июня, завершился чемпионат Германии сезона-2019/2020.

Таким образом, по итогам сезона первое место в турнирной таблице Бундеслиги заняла набравшая в 34 матчах 82 очка мюнхенская «Бавария». На втором месте дортмундская «Боруссия» (69), на третьем — «РБ Лейпциг» (66), на четвёртом — мёнхенгладбахская «Боруссия» (65). Эти клубы выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Байер» (63) и «Хоффенхайм» (52) выступят в Лиге Европы. «Вердер» избежал прямого вылета из соревнований. Он набрал 31 очко и завершил сезон выше «Фортуны» (30 очков) и «Падерборна» (20 очков), которые вылетели из турнира.

Лучшим бомбардиром чемпионата Германии по итогам сезона-2019/2020 стал нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, который в 31 матче забил 34 гола (5 — с пенальти). Второе место в списке бомбардиров занял форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер. Он забил 28 голов (3 — с пенальти) в 34 матчах Бундеслиги. Третье место занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, забивший в 32 играх 17 мячей.

Статистика бомбардиров Бундеслиги сезона-2019/2020

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020