Бундеслига: итоги сезона-2019/2020

Сегодня, 27 июня, завершился чемпионат Германии сезона-2019/2020.



Таким образом, по итогам сезона первое место в турнирной таблице Бундеслиги заняла набравшая в 34 матчах 82 очка мюнхенская «Бавария». На втором месте дортмундская «Боруссия» (69), на третьем — «РБ Лейпциг» (66), на четвёртом — мёнхенгладбахская «Боруссия» (65). Эти клубы выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Байер» (63) и «Хоффенхайм» (52) выступят в Лиге Европы. «Вердер» избежал прямого вылета из соревнований. Он набрал 31 очко и завершил сезон выше «Фортуны» (30 очков) и «Падерборна» (20 очков), которые вылетели из турнира.



Лучшим бомбардиром чемпионата Германии по итогам сезона-2019/2020 стал нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, который в 31 матче забил 34 гола (5 — с пенальти). Второе место в списке бомбардиров занял форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер. Он забил 28 голов (3 — с пенальти) в 34 матчах Бундеслиги. Третье место занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, забивший в 32 играх 17 мячей.



Статистика бомбардиров Бундеслиги сезона-2019/2020