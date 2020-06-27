Овчинников: подготовка к матчу с «Динамо» велась без консультаций с Гончаренко

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников сообщил, что главный тренер команды Виктор Гончаренко не помогал ему в подготовке к матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

«Подготовка велась нашим тренерским штабом самостоятельно, без консультаций с Гончаренко», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА нанёс больше ударов по воротам — восемь против пяти, но счёт так и не был открыт. В концовке матча был удалён хавбек «армейцев» Яка Бийол, получивший две жёлтые карточки.

Таким образом, ЦСКА продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей.



ЦСКА, набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Динамо» (31) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Зенит» (56).



В следующем туре ЦСКА 30 июня на своём поле встретится со «Спартаком». «Динамо» 1 июля предстоит провести выездной матч с «Сочи».