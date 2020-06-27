Карпин: игрокам «Ростова» можно памятник поставить за победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1).



«Пока хоть какие-то силы были, можно говорить про какую-то игру, потом… Я думаю, этим ребятам можно вообще памятник ставить после такой подготовки, которая у нас была эти две недели, после всего того, что произошло. То, что они сотворили сегодня… Ну, добыли три очка. Можно памятник поставить.



То, что я говорил перед матчем, останется в раздевалке. Естественно, я не буду говорить. Говорил, что первые минуты особенно важны для нас, мы понимали, что наше состояние физическое, мягко говоря, не самое лучшее.



Хотели попробовать сразу включиться, если ещё и получится забить, чтобы почувствовать уверенность… Ну, так получилось, понятно, что это ничего не запланируешь, но слава богу – так получилось.

Как будем восстанавливаться? Как все команды восстанавливаются, так же будем восстанавливаться. Дай бог, будут возвращаться игроки, которых сегодня не было даже в заявке. Будем вылезать из этой ситуации, так назовём", — приводит слова Карпина официальный сайт клуба со ссылкой на «Матч ТВ».